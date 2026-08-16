26 Millionen: Engels-Wechsel perfekt

Für Arne Engels steht ein neues Kapitel in seiner Karriere an. Der 22-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt beim englischen Erstligaabsteiger West Ham United einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von 26 Millionen Euro in die Kasse von Celtic Glasgow.

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West Ham United is delighted to announce the signing of Belgium international midfielder Arne Engels 🤝 — West Ham United (@WestHam) August 15, 2026

Der Durchbruch im Profifußball gelang dem viermaligen Nationalspieler von Belgien beim FC Augsburg. 2024 verkauften die Fuggerstädter Engels für 13 Millionen Euro nach Schottland. Dank einer Weiterverkaufsbeteiligung erhält der FCA nun weitere 2,6 Millionen.