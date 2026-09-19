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Premier League

Zwei wichtige Meilensteine für Manzambi

von Tristan Bernert
Johan Manzambi im Trikot von Aston Villa @Maxppp
Spurs 2-3 Villa

Johan Manzambi scheint nach hartnäckigen Knieproblemen endlich bei Aston Villa angekommen zu sein. Beim Spiel der Villans gegen Tottenham Hotspur (3:2) am heutigen Samstag stand der Schweizer nicht nur zum ersten Mal in der Startelf seines Klubs, sondern erzielte auch sein erstes Pflichtspieltor.

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Manzambi war im Sommer für 60 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Birmingham gewechselt. Aufgrund einer Knieverletzung verpasste der 20-Jährige jedoch den Saisonstart. Nun ist Manzambi fit und präsentiert sich treffsicher.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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