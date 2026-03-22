Schalkes glücklicher Transfer-Fail: Baumanns Vorhersage trifft ein

Miron Muslic zeigte sich im Interview bei ‚Sky‘ „absolut glücklich“ über das 1:1 beim Verfolger Darmstadt 98 am Samstagabend. Der Trainer von Schalke 04 weiß um die Heimstärke der Lilien – und darf nun eine weitere Woche den Platz an der Sonne der zweiten Liga genießen.

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Zu verdanken hat S04 den Punkt – neben dem überragenden Keeper Loris Karius – ausgerechnet einem, der im Winter fast schon weg war. Moussa Sylla, Vertreter des gesperrten Superstars Edin Dzeko (40), köpfte die Königsblauen in der 44. Minute in Führung.

Muslic lobte: „Das ist ein Stürmertor, weil er als einziger da spekuliert, und sich wegbewegt. Moussa haben wir heute für ein Tor gebraucht und er hat es hervorragend gemacht.“

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Mit Blick auf Endstand und Tabelle ein immens wichtiger Treffer. Reicht es am Ende knapp zum Aufstieg, dürfte Schalke sich über den damals ärgerlichen Transfer-Fail aus dem Januar fast schon freuen.

Orakel-Baumann

Rückblick: Sylla war bereits in die USA gereist, um seinen Transfer zum New York City FC abzuwickeln. Schalke hatte sechs Millionen Euro Ablöse ausgehandelt: Ein riesiger Batzen Kohle für die klammen Knappen, die zudem schon Dzeko als neue Nummer neun an Land gezogen hatten. Doch New York wollte nach absolviertem Medizincheck plötzlich doch nur noch eine Sylla-Leihe mit Kaufoption.

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Dieses Spiel machte Schalke nicht mit. „Für uns ist das nicht akzeptabel“, sagte Sportchef Frank Baumann damals und orakelte: „Moussa ist ein Top-Stürmer, er wird in dieser Liga noch einige Tore für uns schießen, davon bin ich überzeugt.“ Ein ganz wichtiges ist ihm gestern bereits gelungen.