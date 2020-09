Liverpool an Dembélé dran?

Ousmane Dembélé wird wieder einmal mit einem Abschied vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nach Informationen der katalanischen ‚Sport‘ hat der FC Liverpool bei Barça angefragt. Der englische Meister soll an einer Leihe des 23-jährigen Flügelstürmers interessiert sein.

Für die Blaugrana kommt ein solches Geschäft aber wohl nicht infrage. Einzig ein Verkauf könnte dem in finanzielle Schieflage geratenen Topklub helfen. Dembélé geht in Barcelona bereits in seine vierte Saison. Der Franzose absolvierte in dieser Zeit lediglich 74 Pflichtspiele. 19 Tore und 17 Assists stehen zu Buche.