Bayern-Verbleib: Jackson fehlen die Argumente

Die Zukunft von Nicolas Jackson ist ungewiss. Bis Saisonende ist der 24-Jährige noch vom FC Chelsea an den FC Bayern ausgeliehen. Eine Rückkehr kommt für den Spieler selbst aber nicht infrage, auch die Blues planen nicht mehr mit dem Stürmer.

Jacksons favorisierte Lösung ist dem Vernehmen nach ein Verbleib beim deutschen Rekordmeister. Die Münchner verfügen im Anschluss an die Leihe über eine Kaufoption von 65 Millionen Euro. Dass diese gezogen wird, ist nach aktuellem Stand jedoch sehr unrealistisch. Zu oft wirkt Jackson im Spiel der Bayern wie ein Fremdkörper, so auch heute beim fulminanten 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Der Senegalese durfte für Toptorjäger Harry Kane (32) von Beginn an auflaufen, da dieser geschont wurde. Seine Chance konnte Jackson allerdings zum wiederholten Male nicht nutzen. Es war ein unauffälliger Auftritt des Leihspielers, der zudem zu leichtfertig mit seinen Chancen umging.

Kane brilliert

Insbesondere der Kontrast zu Kane, der nach knapp einer Stunde beim Stand von 1:0 für Jackson eingewechselt wurde, ist eklatant. Mit Kane drehte der Rekordmeister so richtig auf, der VfB hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Nach und nach schraubte der FCB - vor allem dank Kane - das Ergebnis in die Höhe. In 30 Minuten Spielzeit erzielte der Engländer drei Treffer.

Fakt ist: Mit Kanes Treffsicherheit können aktuell nur die wenigsten mithalten. Dennoch legte die heutige Partie schonungslos offen, dass Jackson noch nicht vollständig in die Mannschaft integriert ist. Bleibt das so, wird sich der Stürmer am Ende der Saison nach einem neuen Arbeitgeber umsehen müssen.