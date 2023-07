Englisches Schwergewicht nimmt Frimpong ins Visier

Jeremie Frimpong darf sich scheinbar über die Avancen eines englischen Topklubs freuen. Laut der ‚Sport Bild‘ befindet sich der 22-Jährige im Visier des FC Arsenal.

Die Gunners wollen demzufolge einen offensiven Rechtsverteidiger an Bord holen und der Niederländer sei einer der Kandidaten. Zu Recht: In der abgeschlossenen Saison war Frimpong in 34 Bundesliga-Einsätzen an 15 Treffern direkt beteiligt (acht Tore, sieben Vorlagen).

Dem Vernehmen nach hofft Bayer Leverkusen im Verkaufsfall auf eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind die Londoner dazu bereit, für einen entwicklungsfähigen Rechtsverteidiger bis zu 40 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Ein solcher ist Frimpong zweifellos.