Braunschweig holt Kupusovic

Eintracht Braunschweig sichert sich die Dienste von Njegos Kupusovic. Wie der Zweitligist bekanntgibt, unterschreibt der 19-jährige Mittelstürmer einen Vertrag bis 2022. Der Serbe kommt für eine ungenannte Summe von Roter Stern Belgrad. In der abgelaufenen Spielzeit war Kuposvic als Leihspieler beim FC Erzgebirge Aue am Ball.

„Wir sehen in Njegos mit seinen 19 Jahren einen hochtalentierten und sehr kompakten Stürmer, der bereits in Aue erste Erfahrungen in der 2. Bundesliga gesammelt hat und den Sprung in die erste Elf jederzeit schaffen kann“, so Sportdirektor Peter Vollmann.