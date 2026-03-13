Malatini-Zukunft hängt an zwei Faktoren

Dass Julián Malatini über den Sommer hinaus für Werder Bremen auflaufen wird, ist ungewiss. Gegenüber der ‚DeichStube‘ sagt Clemens Fritz: „Wir haben uns im Winter bewusst entschieden, ihn aufgrund der Personalsituation nicht abzugeben. Momentan sehen wir, dass wir ihn brauchen und dass er seine Sache auch gut macht.“ Hinsichtlich des bevorstehenden Transferfensters äußert sich der Geschäftsführer Fußball aber sehr bedeckt zu Malatini: „Aktuell ist die persönliche Zukunft jedes Einzelnen ab dem Sommer zweitrangig.“

Dem Bericht zufolge könnte der 24-jährige Argentinier verkauft werden, sofern seine Entwicklung in der Rückrunde weiters stagniert. Die Zukunft des bis 2028 gebundenen Abwehrspielers hängt wohl auch mit der Ligazugehörigkeit der Bremer in der nächsten Spielzeit zusammen. Zudem könnte sich das Schicksal von Karim Coulibaly (18), der als Verkaufskandidat und wichtige Einnahmequelle gilt, auf Malatini auswirken.