Fenerbahce: Kuyt muss gehen

Fenerbahce und Dirk Kuyt gehen getrennte Wege. In einer offiziellen Pressemitteilung schreibt der türkische Traditionsklub: „Heute verabschieden wir uns von dir, doch dein Platz in dieser großen Familie wird sich niemals verändern.“ Nach der Verpflichtung von Emre Belözoglu als neuem Cheftrainer war für Kuyt kein Platz mehr im Trainerteam.

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Der Niederländer war als Spieler für die Türken aktiv und übernahm im Sommer den Co-Trainer-Posten. Nach der Kündigung von Cheftrainer Ismail Kartal übernahm Kuyt ad interim den Erstligisten und führte das Team zu einem 3:2-Heimsieg in der Champions League gegen den FC Liverpool.