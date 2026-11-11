Süper Lig
Fenerbahce: Kuyt muss gehen
1 min.
@Maxppp
Fenerbahce und Dirk Kuyt gehen getrennte Wege. In einer offiziellen Pressemitteilung schreibt der türkische Traditionsklub: „Heute verabschieden wir uns von dir, doch dein Platz in dieser großen Familie wird sich niemals verändern.“ Nach der Verpflichtung von Emre Belözoglu als neuem Cheftrainer war für Kuyt kein Platz mehr im Trainerteam.
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Fenerbahçe SK @Fenerbahce – 09:00
Teşekkürler Dirk Kuyt!Bei X ansehen
Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.
Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.
Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.
Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.
Yolun açık olsun Dirk! 🙏
Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.
Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.
Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.
Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.
Yolun açık olsun Dirk! 🙏
Der Niederländer war als Spieler für die Türken aktiv und übernahm im Sommer den Co-Trainer-Posten. Nach der Kündigung von Cheftrainer Ismail Kartal übernahm Kuyt ad interim den Erstligisten und führte das Team zu einem 3:2-Heimsieg in der Champions League gegen den FC Liverpool.
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