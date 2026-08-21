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Bundesliga

Auch El Mala-Bruder verlängert in Köln

von Daniel del Federico - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
Malek El Mala im FC-Trikot @Maxppp

Die Gebrüder El Mala sind weiterhin nur im Doppelpack zu haben. Nach Informationen des ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ hat auch Malek El Mala seinen Kontrakt beim 1. FC Köln bis 2031 verlängert. Damit gleicht der 21-Jährige seine Vertragslaufzeit an die seines Bruders Said an.

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Malek El Mala wartet anders als sein Bruder noch auf seinen großen Durchbruch. Verletzungsbedingt kam der Mittelstürmer in der vergangenen Spielzeit auf lediglich 13 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft, in denen er fünf Treffer erzielte. Für einen Einsatz bei den Profis hat es für den Rechtsfuß bislang noch nicht gereicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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