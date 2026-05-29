Reijnders vor Überraschungswechsel?

Nach nur einem Jahr könnte die Liaison zwischen Tijjani Reijnders und Manchester City schon wieder enden. Wie Matteo Moretto bei ‚Radio Marca‘ berichtet, ist der 27-Jährige ins Visier von Atlético Madrid geraten. Die Verhandlungen zwischen den Klubs seien sogar schon angelaufen.

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Reijnders war erst im vergangenen Jahr für bis zu 70 Millionen Euro vom AC Mailand nach Manchester gewechselt. Nach starken Leistungen in der Hinrunde fristete der technisch versierte Mittelfeldmann in der Rückrunde nur noch ein Reservistendasein. Entsprechend könnte eine Luftveränderung für den niederländischen WM-Fahrer Sinn ergeben.