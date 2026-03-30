City: Klares Wechsel-Indiz bei Silva

Dass Bernardo Silva seinen langjährigen Arbeitgeber Manchester City im Sommer verlässt, wird immer wahrscheinlicher. „Ich will nicht sagen, dass ich nicht gerne hier bin, aber kulturell entspricht Manchester nicht meinen Lebensvorstellungen. Und manchmal bin ich deshalb unglücklich“, lässt der 31-Jährige im vereinseigenen Podcast durchblicken.

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Silvas Vertrag läuft im Sommer aus, aktuell stehen die Zeichen auf Trennung. Der Kapitän der Skyblues gehört noch immer zu den Leistungsträgern, weshalb zahlreiche Topklubs ein Schnäppchen wittern. Bei Atlético Madrid ist der technisch starke Linksfuß ein Kandidat für die Nachfolge von Antoine Griezmann (35), zudem bekunden auch der FC Barcelona, Juventus Turin sowie Klubs aus Saudi-Arabien und den USA Interesse.