Bynoe-Gittens: BVB-Start „war eine schwere Zeit“

Jamie Bynoe-Gittens ist seine Anfangszeit bei Borussia Dortmund nicht leichtgefallen. „Das war eine schwere Zeit, das war ja mitten in der Pandemie. Dann habe ich mich dreimal am Knöchel verletzt. Aber jetzt bin ich zurück. Das war kein leichter Weg, wenn ich zurückschaue“, lässt der 17-Jährige im Interview mit ‚BVB-TV‘ Revue passieren.

Der Außenstürmer weiter: „Jetzt spiele ich wieder und das fühlt sich gut an. […] Ich bin mental jetzt noch stärker. Ich habe damals ziemlich viel durchgemacht, das habe ich hinter mir gelassen.“ Bynoe-Gittens war im September 2020 von Manchester City nach Dortmund gewechselt. Am Samstag feierte er nach zwei Einwechslungen bei der 3:4-Niederlage gegen den VfL Bochum sein Startelfdebüt für die Profis. Der Engländer sagt: „Ich war entspannt, nicht nervös. Einfach voller Vorfreude, Teil dieses Teams zu sein. […] Dass ich ohne Furcht spiele, ist genau mein Ding. Ich will ganz cool bleiben und mein Spiel durchziehen.“