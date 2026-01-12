Menü Suche
Genua macht Bento-Transfer fix

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Der FC Genua steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Bento. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Italiener mit dem Keeper und dessen Klub Al Nassr mündlich auf einen Leih-Deal geeinigt. Dieser soll eine Kaufoption in Höhe von rund neun Millionen Euro beinhalten.

Der Wechsel soll erst nach Al Nassrs Partie am heutigen Montag (18:30 Uhr) in der Saudi Pro League gegen den Tabellenführer Al Hilal über die Bühne gehen. Alle nötigen Verträge werden laut Romano im Anschluss an das Spiel unterzeichnet. Auch West Ham United war an dem 26-jährigen Brasilianer interessiert, muss sich aber nun anderweitig umsehen.

