Sasa Kalajdzic will von der Idee, dass er als Ersatz für den verletzten Harry Kane (33) im Winter zum FC Bayern wechseln könnte, vorerst nichts wissen. Angesprochen auf die Experten-Empfehlung von Marko Stankovic und Dietmar Hamann reagierte er nach der gestrigen Niederlage des LASK in der Champions League bei Bodö/Glimt (0:1) laut der ‚Krone‘: „Mich interessiert jetzt einfach nur das Spiel, das ich gerade mit dem LASK hatte. Der Rest ist mir deshalb auch egal.“ Generell gelte, dass er es gewohnt sei, „mit Klubs in Verbindung gebracht“ zu werden.

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Stankovic und Hamann legten Kalajdzic in ihrem gemeinsamen Podcast kürzlich den FC Bayern ans Herz. Der frühere Bundesliga-Stürmer beim VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt steht noch bis 2029 in Österreich beim LASK unter Vertrag. Seine Quote dort ist überschaubar: In der laufenden Saison gelangen Kalajdzic zwei Tore und drei Vorlagen in 13 Pflichtspielen. Allzu wahrscheinlich kommt ein Bayern-Interesse am Zwei-Meter-Mann entsprechend nicht daher. Ebenfalls gehandelt werden Amine Gouiri (26) von Olympique Marseille sowie eine Rückkehr des ab dem Jahreswechsel vereinslosen Eric Maxim Choupo-Moting (37), der seine Zelte bei RB New York bereits abgebrochen hat. Ein loses Gerücht gibt es auch um DFB-Stürmer Younes Ebnoutalib (23/Eintracht Frankfurt).