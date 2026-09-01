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Flick freut sich über VfB-Juwel Catovic

von Julian Jasch
1 min.
Mirza Catovic im Stuttgart-Trikot @Maxppp

Mirza Catovic (19) heuert beim großen FC Barcelona an. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zum spanischen Schwergewicht. Im kommenden Sommer besteht die Möglichkeit, den Linksfuß für kolportierte 3,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart loszueisen. Außerdem verlängert Catovic beim VfB aber um ein Jahr bis 2029.

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In Katalonien ist der deutsche U19-Nationalspieler zunächst für die Zweitvertretung eingeplant. Perspektivisch wird sich Catovic aber wohl auch bei den Profis unter Hansi Flick beweisen dürfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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