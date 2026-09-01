Flick freut sich über VfB-Juwel Catovic
Mirza Catovic (19) heuert beim großen FC Barcelona an. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zum spanischen Schwergewicht. Im kommenden Sommer besteht die Möglichkeit, den Linksfuß für kolportierte 3,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart loszueisen. Außerdem verlängert Catovic beim VfB aber um ein Jahr bis 2029.
Mirza Catovic verlängert und wird verliehen— VfB Stuttgart 1893 (@VfB) September 1, 2026
Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält beim VfB einen neuen Vertrag und wird auf Leihbasis für die zweite Mannschaft des FC Barcelona auflaufen.
Viel Erfolg in Barcelona, Mirza!
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In Katalonien ist der deutsche U19-Nationalspieler zunächst für die Zweitvertretung eingeplant. Perspektivisch wird sich Catovic aber wohl auch bei den Profis unter Hansi Flick beweisen dürfen.
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