Schalke: Knäbel feiert Schröders Transfers

Peter Knäbel hat seinen Sportdirektor Rouven Schröder für die Transfers des FC Schalke gelobt. „Die Arbeit, die er geleistet hat, ist außergewöhnlich – sowohl in der Qualität als auch in der Quantität. Aber er hat es geschafft, dass wir jetzt sagen können: Nach dem Abschluss dieser Transferperiode steht unsere Mannschaft“, so das große Lob des Sportvorstands gegenüber der ‚WAZ‘.

Man wisse nun: „Das sind wir jetzt. Da kommt keiner mehr raus und auch keiner mehr rein. Das sind die Spieler, die wir für unseren Verein, für das neue Schalke, begeistern konnten, das ist unsere Gruppe – und die wird jetzt auch so zusammenbleiben.“ Fast 80 Zu- und Abgänge hat Schröder auf Schalke seit Amtsantritt vor einem Jahr zu verantworten. In diesem Jahr gelang der Wiederaufstieg in die Bundesliga.