Kaderplanung: HSV hat zwei Asse im Ärmel

Ganze zehn Neuzugänge holte der Hamburger SV im Sommer an Bord, darunter mit Sebastiaan Bornauw (27) einen Innenverteidiger. Trotz des schmerzlichen Verlusts des letztjährigen Leihstars Luka Vuskovic (19/jetzt bei Brighton) und des Abgangs von Daniel Elfadli (28), der am gestrigen Mittwoch an den Linzer ASK verliehen wurde, sehen sich die HSV-Bosse im Abwehrzentrum gut aufgestellt. Die Hanseaten verzichteten bewusst auf einen weiteren Transfer.

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Ein Grund: Mario Vuskovic (24), der nach seiner Dopingsperre ab Mitte November wieder spielberechtigt ist. Kaderplaner Sebastian Dirscherl sagt im Interview mit dem ‚Hamburger Abendblatt‘: „Darüber haben wir uns häufig unterhalten. Mario ist natürlich eine zusätzliche Option in unseren Planungen. Erst mal freuen wir uns aber, dass er bald wieder zurück ist. Es ist auch für mich sehr speziell, weil ich als Scout damals schon an seiner Verpflichtung mitgearbeitet habe.“

HSV setzt auf Nandja

Der noch wichtigere Grund: Youngster Shafiq Nandja (19), auf den man beim HSV große Stücke hält. „Es geht in der Innenverteidigung aber vor allem um Shafiq Nandja. Er hat schon angedeutet, wie viel Qualität er hat. Seine Entwicklung ist sehr stabil. Wir haben aus der Überzeugung heraus nichts mehr gemacht, damit Shafiq Spielzeit bekommt“, betont Dirscherl.

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Das in Hamburg geborene Abwehrjuwel, das 2018 im Alter von elf Jahren in den HSV-Nachwuchs gewechselt war, durfte zuletzt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 3:0 gegen den SC Verl über die volle Spielzeit ran.

HSV im Talente-Fieber

Schon im Endspurt der vergangenen Saison sammelte Nandja seine ersten Bundesliga-Minuten, in dieser sollen viele weitere folgen. Sein kontinuierlicher Entwicklungsweg führte den 1,95 Meter großen Rechtsfuß Ende Mai zur Verlängerung und Unterzeichnung seines ersten Profivertrags.

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Die Talenteförderung wird beim HSV inzwischen großgeschrieben. Neben Nandja nehmen mit Louis Lemke (16) und Otto Stange (19) zwei weitere Youngster aus dem eigenen Stall eine immer größere Rolle ein. Klar ist, dass die HSV-Bosse damit auch ein Zeichen an weitere Jugendspieler setzen.