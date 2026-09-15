Neustart total: Wer Klopp bestellt, bekommt Klopp

Voetbal totaal – Fußball total – war eine der größten Revolutionen des Fußballs, die vor allem mit Johan Cruyff bei Ajax Amsterdam und der niederländischen Nationalmannschaft verbunden ist. Jürgen Klopp plant als neuer Bundestrainer ebenfalls eine Revolution oder, in Anlehung an König Johan leicht paraphrasiert, den Neustart total.

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Klopp breitet die Arme aus

Und die Entwicklungen vor allem im Laufe des heutigen Dienstags zeigen, dass es Kloppo ernst meint: Wer Klopp bestellt, bekommt Klopp! Die BVB- und Liverpool-Legende ist sich dabei nicht zu schade, outside the box zu denken. Alle sollen eine faire Chance erhalten, sich unter den Augen des Menschenfängers bei dessen ersten DFB-Lehrgang zu zeigen, was der kolportierte XXL-Kader deutlich macht.

Die Ansätze des neuen Bundestrainers treffen dabei wohl auf den fruchtbarsten Boden, den man sich vorstellen kann. Nach einer WM unter Julian Nagelsmann, die nichts anderes als eine einzige Enttäuschung war. Auch Klopps Vorgänger setzte zu Beginn seiner Amtszeit vollmundig auf das Leistungsprinzip. Am Ende der noch nicht einmal dreijährigen Ägide war davon kaum noch etwas übrig.

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Klopp lässt die jungen Wilden von der Kette

Die bisherigen Leaks lassen darauf schließen, dass vor allem die aktuellen Leistungen im Vordergrund stehen. Jonathan Burkardt (26), Younes Ebnoutalib (23), Karim Adeyemi (24) und Kevin Schade (24) waren unter Nagelsmann – teilweise durchaus zurecht – außen vor. Ebenso wie Said El Mala (20), der selbst nach der Verletzung von Lennart Karl (18) vor der WM nicht nachnominiert wurde. Unter Klopp sollen die ebenso jungen wie hochtalentierten Wilden, zu denen eventuell auch Nicolò Tresoldi (22) gehören könnte, nun durchstarten.

Am Donnerstag um zehn Uhr wird sich bei der Kaderpräsentation zeigen, ob sich der Wind of Change tatsächlich zu einem revolutionären Sturm zusammenbraut oder am Ende doch nur ein laues Lüftchen bleiben wird. Klopp ist sich natürlich bewusst, dass ein großer Kader die Enttäuschungen nur verschiebt. Schmerzhafte Absagen wird es dennoch geben müssen.

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So wie für Oliver Baumann (36), für den das Jahr 2026 zumindest auf DFB-Ebene eines zum Vergessen bleiben wird. Nach der Degradierung durch Nagelsmann zu Gunsten von Manuel Neuer (40), die der Hoffenheim-Kapitän bemerkenswert sportlich hingenommen hatte, scheint es jetzt in der neuen Nationalmannschaft gar keinen Platz mehr für ihn zu geben. Es wird nicht die letzte Enttäuschung bleiben.