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Premier League

Everton tütet 29-Millionen-Deal ein

von Simon Martis - Quelle: The Telegraph
Hayden Hackney zelebriert seinen Treffer @Maxppp

Hayden Hackney steht offenbar vor dem nächsten Schritt in seiner Karriere. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ arbeitet der FC Everton an einer Verpflichtung des 24-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Middlesbrough. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen weit fortgeschritten sein, als Ablöse stehen rund 29 Millionen Euro im Raum.

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Der englische U21-Nationalspieler gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern seines Teams und führte Middlesbrough als Kapitän bis ins Playoff-Finale der Championship. Mehrere Offerten der Toffees sollen zunächst abgelehnt worden sein, inzwischen deutet jedoch vieles auf eine Einigung hin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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