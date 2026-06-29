Everton tütet 29-Millionen-Deal ein

Hayden Hackney steht offenbar vor dem nächsten Schritt in seiner Karriere. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ arbeitet der FC Everton an einer Verpflichtung des 24-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Middlesbrough. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen weit fortgeschritten sein, als Ablöse stehen rund 29 Millionen Euro im Raum.

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Der englische U21-Nationalspieler gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern seines Teams und führte Middlesbrough als Kapitän bis ins Playoff-Finale der Championship. Mehrere Offerten der Toffees sollen zunächst abgelehnt worden sein, inzwischen deutet jedoch vieles auf eine Einigung hin.