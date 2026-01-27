Reaktion auf Flekken-Ausfall: Bayer leiht Omlin

Bayer Leverkusen schlägt bei der Konkurrenz zu. Die Rheinländer leihen Torhüter Jonas Omlin bis Saisonende von Borussia Mönchengladbach aus, eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht. Leverkusen zahlt für Leihgebühr und Gehalt des Keepers rund eine Million Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat“, so Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate.“

Mit der Verpflichtung des Schweizers reagiert Bayer auf die Innenbandverletzung von Mark Flekken (32), der voraussichtlich noch bis Ende März fehlen wird. Die vorübergehende Nummer eins wird Omlin bei der Werkself aber nicht, stattdessen soll er als Backup für Janis Blaswich (34) fungieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 32-Jährigen nichts Neues, war er doch auch in Gladbach die Nummer zwei hinter Moritz Nicolas (28). In Leverkusen dürfte er sich – sofern er denn überhaupt zu Einsatzminuten kommt – immerhin auf höherem Niveau präsentieren.

Omlin sagt: „Ich freue mich, dass ein Verein wie Bayer 04 Leverkusen sein Vertrauen in mich setzt. Ein Champions-League-Klub mit großen Ambitionen – es ist eine tolle Aufgabe, mein neues Team zu unterstützen und meinen Teil dazu beizutragen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gladbacher reagieren derweil auf den Omlin-Abgang und beordern Jan Olschowsky vorzeitig von seiner Leihe zu Alemannia Aachen zurück. Im Laufe des heutigen Dienstags soll die Rückkehr des 24-jährigen Schlussmanns festgezurrt werden.