Gespräche gestartet: Topklub arbeitet an Lukeba-Deal

Die Vorgaben bei RB Leipzig sind klar, über Spielerverkäufe müssen Einnahmen erzielt werden. So auch im kommenden Sommer. Wenn die Qualifikation für die Champions League ausbleibt, müssen vielleicht sogar zwei Stars abgegeben werden. Als möglicher Kandidat für einen Transfer wird im selben Atemzug stets Castello Lukeba genannt. Der 23-jährige Franzose hat einen Markt und reichlich Interessenten an der Hand.

Laut ‚L’Équipe‘ hat der FC Arsenal einen ersten Vorstoß gewagt. Die Gunners haben dem Bericht der französischen Tageszeitung zufolge in den vergangenen Wochen Kontakt aufgenommen und erste Gespräche geführt. Zudem sei ein Scout der Londoner schon am 21. Februar bei der Partie gegen Borussia Dortmund (2:2) zugegen gewesen, um Lukeba live unter die Lupe zu nehmen.

Mehr als das verbriefte Interesse kam dabei allerdings noch nicht heraus. Weder dem Spieler noch den Sachsen wurde ein Angebot vorgelegt. Das könnte sich in den nächsten Wochen ändern. 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse stehen zur Debatte, so ‚L’Équipe‘. Sollten sich weitere Vereine konkret um den Linksfuß bemühen, könnte sich die Summe selbstredend noch nach oben schrauben.