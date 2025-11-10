Menü Suche
Kommentar
Rogers verlängert langfristig bei Villa

von Leon Morsbach
Morgan Rogers friert @Maxppp

Aston Villa hat den Vertrag mit Morgan Rogers (23) langfristig verlängert. Wie die Villans offiziell verkünden, hat man sich mit dem englischen Nationalspieler auf einen Vertrag geeinigt, der den offensiven Mittelfeldspieler bis 2031 an Villa bindet.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce that Morgan Rogers has signed a new contract with the club.
Rogers wurde 2024 für 9,4 Millionen Euro von Middlesbrough verpflichtet und absolvierte seitdem 86 Pflichtspiele für die Lions. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison (acht Tore und elf Vorlagen) wurde er zum PFA Young Player of the Season gewählt.

