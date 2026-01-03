Menü Suche
Fortuna holt Offensivverstärkung

von Tobias Feldhoff
Jordi Paulina verfolgt seinen Gegenspieler @Maxppp

Fortuna Düsseldorf hat einen neuen Angreifer verpflichtet. Aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund wechselt WM-Fahrer Jordi Paulina zum Zweitliga-16. Dort unterzeichnet der 21-jährige Nationalspieler von Curaçao einen bis 2030 datierten Vertrag. Als Ablöse fließen kolportierte 400.000 Euro nach Dortmund, wobei sich der BVB eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent sowie eine Rückkaufklausel gesichert haben soll.

„Mit Jordi haben wir einen sehr talentierten, mobilen, robusten, spielenden Mittelstürmer verpflichtet, der sich mit großem Hunger immer weiterentwickeln will. Wir haben ihm ganz bewusst einen Viereinhalbjahresvertrag gegeben, weil wir in ihm hohes Entwicklungspotenzial sehen und er auch schon in der Rückrunde einen sichtbaren Impact liefern können wird“, sagt Sportvorstand Sven Mislintat über die Neuverpflichtung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
