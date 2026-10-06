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Carvajal besteht Medizincheck

von David Hamza - Quelle: DAZN
Dani Carvajal ergraut @Maxppp

Der Transfer von Dani Carvajal (34) zum FC Getafe ist wohl in trockenen Tüchern. Vereinspräsident Ángel Torres bestätigt bei ‚DAZN‘, dass der Rechtsverteidiger den Medizincheck beim La Liga-Klub bestanden hat.

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„Der Trainer hat mich um einen Flügelspieler gebeten, und da wir keinen finden konnten, nun ein Außenverteidiger. Mal sehen, ob er ihm reicht“, so Torres, der ankündigt: „Er wird jetzt kommen.“ Carvajal wechselt ablösefrei zu Getafe, sein Vertrag bei Real Madrid lief Ende Juni aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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