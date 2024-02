Medien: BVB verhandelt Meunier-Abschied

Borussia Dortmund nutzt offenbar den Deadline Day, um den Kader vor allem in der Defensive auszudünnen. Hendry Blank (19) zieht es wohl für eine Millionenablöse zu RB Salzburg, Thomas Meunier könnte seinerseits in England auf einen alten Weggefährten treffen.

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, will der FC Burnley den Rechtsverteidiger nach England lotsen, Verhandlungen seien bereits in vollem Gange. Die Clarets würden den 32-Jährigen gerne ausleihen.

Da der Vertrag in Dortmund zum Saisonende ausläuft, wäre dies aber nicht vereinbar mit den DFL-Statuten. Gut möglich, dass beide Seiten gerade unter Hochdruck eine Lösung erarbeiten.

Kompany will Meunier

In Burnley soll sich vor allem Trainer Vincent Kompany für Meunier starkmachen. Das Defensiv-Duo stand über viele Jahre in der belgischen Nationalmannschaft Seite an Seite auf dem Platz. Der größte Erfolg war Platz drei bei der WM 2018, im kleinen Finale gegen England (2:0) standen beide über 90 Minuten auf dem Platz.