Noah Ajayi bleibt Manchester United langfristig erhalten. Wie der Klub mitteilt, hat der 17-Jährige seinen ersten Profivertrag bei den Red Devils unterschrieben. Zur genauen Vertragslaufzeit machen die Engländer keine Angaben.

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In youth we trust.



Noah Ajayi has committed his future to United by signing a long-term professional contract ✍️🔴 — Manchester United (@ManUtd) September 25, 2026

Ajayi ist deutscher U19-Nationalspieler und fühlt sich auf dem linken Flügel am wohlsten. Zurzeit kommt der Rechtsfuß primär für die U18 des Premier League-Klubs zum Einsatz.