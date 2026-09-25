Premier League
United: Profivertrag für DFB-Junior
@Maxppp
Noah Ajayi bleibt Manchester United langfristig erhalten. Wie der Klub mitteilt, hat der 17-Jährige seinen ersten Profivertrag bei den Red Devils unterschrieben. Zur genauen Vertragslaufzeit machen die Engländer keine Angaben.
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In youth we trust.— Manchester United (@ManUtd) September 25, 2026
Noah Ajayi has committed his future to United by signing a long-term professional contract ✍️🔴
Ajayi ist deutscher U19-Nationalspieler und fühlt sich auf dem linken Flügel am wohlsten. Zurzeit kommt der Rechtsfuß primär für die U18 des Premier League-Klubs zum Einsatz.
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