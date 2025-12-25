Menü Suche
López macht Barça glücklich

von Julian Jasch - Quelle: Sport
Fermín López lässt sich feiern @Maxppp

Fermín López (22) denkt laut eigener Aussage nicht an einen Abschied vom FC Barcelona nach. Im Interview mit der ‚Sport‘ antwortet der Offensivspieler auf die Frage, ob er immer mit den Katalanen verbunden bleiben wolle: „Ja, das hoffe ich.“

López war 2016 in die weltberühmte Jugendakademie La Masia gewechselt und entwickelte sich dort zum Profi. Im vergangenen Sommer wurde der spanische Nationalspieler (fünf Länderspiele) mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, ein Wechsel kam offenkundig nicht zustande. López zufolge können sich interessierte Klubs einen erneuten Vorstoß womöglich sparen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
