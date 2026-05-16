Völler kündigt Abschied an

Rudi Völler wird seinen Posten als DFB-Sportdirektor 2028 endgültig räumen. Angesprochen auf eine potenzielle Verlängerung seines Arbeitspapiers erklärt der 66-Jährige gegenüber der ‚Funke Mediengruppe‘: „Nein. Ich bin jetzt zweimal schwach geworden.“ Der Weltmeister von 1990 führt weiter aus: „Dann bin ich 68. Dann müssen die Jüngeren ran. Ich bin ein Kind des DFB, habe hier fast alle Positionen gehabt. Das ist eine schöne Geschichte. Aber irgendwann ist es auch gut.“

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Völler hatte das Amt im Februar 2023 übernommen und begleitete unter anderem das Viertelfinale bei der Heim-Europameisterschaft 2024. Parallel zu seinem endet im Sommer 2028 auch der Vertrag von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zuvor steht für das Duo noch die Weltmeisterschaft im Fokus, für die sich Völler durchaus optimistisch zeigt: „Wir gehören sicherlich nicht zu den Top-Favoriten. Aber wir sind eine Mannschaft, gegen die es jede Nation schwer haben wird, zu gewinnen. Man darf nicht vergessen, dass wir sieben Spiele in Folge gewonnen haben.“