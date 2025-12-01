Frust-Foto: Flick reagiert auf Barça-Gerüchte

Trainer Hansi Flick hat die Fans des FC Barcelona auf der Pressekonferenz vor der englischen Woche etwas beruhigt. Der 60-Jährige bestätigte, dass er keinen Gedanken an einen möglichen Abgang hegt: „Ich fühle mich stark und bereit für die gesamte Saison. Ich bin sehr glücklich hier“, so Flick. Nach dem nervenaufreibenden 3:1-Erfolg gegen Deportivo Alavés waren Bilder von Flick auf der Ersatzbank aufgetaucht, die Anlass zu vielen Spekulationen gaben.

Darauf war Raphinha zu sehen, wie er intensiv auf seinen Trainer einredete und offenbar versuchte, ihn zu trösten. „Manchmal ist es schon witzig. Ich weiß nicht, wer zuerst beschrieben hat, dass ich traurig war. Ich war frustriert, wir haben viele Bälle verloren. Und ich war auch frustriert, weil wir zwei Sperren von der Bank kassiert haben“, so Flick. Dennoch habe er keinerlei Gedanken daran verschwendet, hinzuschmeißen. Durch die Krise von Real Madrid sind die Katalanen seit dem Wochenende wieder Tabellenführer in der spanischen Liga.