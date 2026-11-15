UEFA Nations League
Drei Portugal-Stars reisen ab
@Maxppp
Portugal tritt das letzte Gruppenspiel in der Nations League am Dienstag (20:45 Uhr) gegen Wales ohne Bernardo Silva (32), João Palhinha (31) und Rúben Dias (29). Laut ‚BR24‘ wurde das Trio aus unterschiedlichen Gründen aus dem Kader gestrichen.
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Dias und Palhinha holten sich bei der gestrigen 1:4-Niederlage gegen Dänemark die zweite Gelbe Karte ab und fehlen deswegen gesperrt. Bernardo Silva hingegen ist verletzungsbedingt nicht mit dabei.
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