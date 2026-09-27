Fünf Umstellungen: Klopp will ersten DFB-Sieg holen

Nach der schwachen Weltmeisterschaft sorgte die Verpflichtung von Jürgen Klopp als neuem Bundestrainer für eine echte Aufbruchstimmung im Land. Das 1:1-Unentschieden zum Auftakt der UEFA Nations League am Donnerstag war ein ordentlicher Start, gegen Griechenland soll am heutigen Sonntagabend allerdings unbedingt ein Sieg her.

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Klopps Startformation unterscheidet sich dabei auf vier Positionen von der Elf, die gegen die Elftal begonnen hat. Verletzungsbedingt wird Kai Havertz von Younes Ebnoutalib vertreten. Nadiem Amiri, der gegen die Niederlande kurz vor Anpfiff für Jamal Musiala reinrotierte, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte, darf nicht noch einmal auf der Zehn beginnen. Für den Mainzer rückt Neuling Bambasé Conté ins Team.

In der Defensive nimmt Klopp gleich drei Veränderungen vor: Vor Alexander Nübel, der statt Marc-André ter Stegen das deutsche Tor hüten wird, ersetzt gegen die Griechen Yann Aurel Bisseck den Dortmunder Nico Schlotterbeck, der aus Gründen der Belastungsteuerung nicht im Spieltagskader steht. Auf der rechten Defensivseite rutscht Josha Vagnoman für Philipp Treu in die Startelf.

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Die deutsche Startelf

So startet Griechenland