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Saad-Deal in trockenen Tüchern

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Elias Saad im FCA-Trikot @Maxppp

Der Wechsel von Elias Saad vom FC Augsburg in die Major League Soccer ist abgeschlossen. Nach FT-Informationen herrscht Einigkeit zwischen allen Beteiligten. Zuletzt wurde berichtet, dass sich der Nashville SC zum Leihgeschäft auch eine Kaufoption sichert. Eine solche Option wurde aber nicht Teil des finalen Deals, wie FT erfuhr.

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Der 26-jährige Nationalspieler von Tunesien erhält beim MLS-Franchise das Maximalgehalt für einen TAM-Spieler, fällt also nicht unter den Salary Cap. In der vergangenen Spielzeit lief Saad in 13 Bundesliga-Spielen für den FCA auf, in der Rückrunde ging er für Hannover 96 auf Torejagd. Jetzt steht der Sprung über den großen Teich an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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