Kiel gelingt Schonlau-Coup

Nach nur einem Jahr in Kanada kehrt Sebastian Schonlau nach Deutschland zurück. Der 31-jährige Innenverteidiger schließt sich Holstein Kiel in der 2. Bundesliga an. Laut den Störchen unterschreibt Schonlau einen „stark leistungsbezogenen Vertrag“.

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Moin, Sebastian Schonlau! 🙌



Innenverteidiger Sebastian Schonlau kehrt vom kanadischen Club Vancouver Whitecaps FC nach Norddeutschland zurück und unterschreibt bei Holstein Kiel einen Vertrag zu leistungsbezogenen Konditionen.



Willkommen in Kiel, Bascho! 🌊

_#KielAhoi pic.twitter.com/WSu4OXkLXX — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) July 4, 2026

Im vergangenen Jahr hatte sich der Ex-Kapitän des Hamburger SV den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller & Co. angeschlossen. Beim kanadischen MLS-Team spielte er allerdings auch verletzungsbedingt keine Rolle. Jetzt folgt die Rückkehr nach Norddeutschland.