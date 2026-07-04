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Offiziell 2. Bundesliga

Kiel gelingt Schonlau-Coup

von Dominik Sandler
1 min.
Sebastian Schonlau beim Interview @Maxppp

Nach nur einem Jahr in Kanada kehrt Sebastian Schonlau nach Deutschland zurück. Der 31-jährige Innenverteidiger schließt sich Holstein Kiel in der 2. Bundesliga an. Laut den Störchen unterschreibt Schonlau einen „stark leistungsbezogenen Vertrag“.

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Im vergangenen Jahr hatte sich der Ex-Kapitän des Hamburger SV den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller & Co. angeschlossen. Beim kanadischen MLS-Team spielte er allerdings auch verletzungsbedingt keine Rolle. Jetzt folgt die Rückkehr nach Norddeutschland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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