Florenz verkauft Marí

Pablo Marí wechselt in die Wüste. Bei Al Hilal unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis zum Sommer mit der Option auf eine weitere Saison. Der AC Florenz kassiert dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor knapp einem Jahr war Marí vom AC Monza zur Fiorentina gekommen. Nach 29 Einsätzen schlägt der 32-jährige Spanier jetzt ein neues Kapitel in Saudi-Arabien auf.