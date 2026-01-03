Wegen Schlotterbeck: BVB-Gedankenspiel um Süle

„Natürlich haben wir einen zeitlichen Ablauf im Kopf und da eine gewisse Erwartungshaltung formuliert“, sagte BVB-Boss Lars Ricken schon vor Weihnachten zu den Vertragsverhandlungen mit Nico Schlotterbeck (26). Noch immer gibt es aber keine Entscheidung, ob der Vize-Kapitän über 2027 hinaus verlängern will.

Schlotterbeck spielt auf Zeit. Der FC Bayern, der FC Liverpool, der FC Barcelona, Real Madrid: Fast alle Großen des europäischen Fußballs beobachten die Situation. Verlängert Schlotterbeck nicht beim BVB, kommt er ziemlich sicher im Sommer auf den Markt. Dortmund sollte einen ablösefreien Abgang schließlich vermeiden. 50 bis 70 Millionen Euro Ablöse waren zuletzt im Gespräch.

Geld, das Dortmund dann in neue Verteidiger stecken müsste. Denn auch Leihspieler Aarón Anselmino (20/FC Chelsea) wird nur schwer zu halten sein. Außerdem soll der auslaufende Vertrag von Niklas Süle (30) nicht mehr verlängert werden – eigentlich. Denn an dieser Entscheidung lässt ein Bericht der ‚Bild‘ nun Zweifel aufkommen.

Das Boulevardblatt schreibt etwas kryptisch: „Auch die Rolle von Niklas Süle wird dabei neu bewertet. Hinter verschlossenen Türen werden Varianten durchgespielt, wie Dortmund seine Defensive künftig stabilisieren kann – kurzfristig wie langfristig. Gespräche, Gedankenspiele und interne Szenarien laufen längst …“

Süles BVB-Zeit ein Auf und ab

Gibt es also doch noch eine Chance auf eine Süle-Verlängerung? Kurz vor der Winterpause legte der Ex-Nationalspieler beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach ein starkes Comeback hin und heimste anschließend viel Lob der Offiziellen ein.

Insgesamt ist Süles Zeit beim BVB (kam 2022 ablösefrei vom FC Bayern) aber ein Reinfall. Der Rechtsfuß hatte schließlich immer wieder mit seiner unzureichenden körperlichen Fitness zu kämpfen und konnte sein Spitzengehalt (zwölf Millionen pro Saison) so nicht rechtfertigen. Klar scheint: Nur eine herausragende Rest-Saison könnte die BVB-Verantwortlichen im Fall Süle nochmal zur großen Kehrtwende bewegen.