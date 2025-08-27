Menü Suche
VfB scheitert mit Leih-Anfrage

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
Der VfB Stuttgart hat sich anscheinend vergeblich um eine Leihe von Emiliano Buendía (28) bemüht. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind die Schwaben mit einer entsprechenden Anfrage an Aston Villa herangetreten, die aber umgehend abgelehnt wurde.

Buendía selbst würde wohl gerne bei den Villans bleiben, denkt aber angesichts geringer Spielanteile über seine Zukunft nach. Auf eine Bundesliga-Rückkehr – dort war der flexible Offensivspieler in der vergangenen Rückrunde leihweise für Bayer Leverkusen aktiv – wird es aber zunächst nicht hinauslaufen.

