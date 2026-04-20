PSG-Flop: Ausweg für Chevalier in Sicht

Lucas Chevalier konnte bei Paris St. Germain bisher nicht wie gewünscht überzeugen. Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, könnte Tottenham Hotspur dem 24-Jährigen im Sommer eine neue Perspektive bieten. Ein Transfer würde jedoch nur zustande kommen, wenn die Nordlondoner die Klasse halten.

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Chevalier war im vergangenen Sommer für 40 Millionen Euro vom OSC Lille zu PSG gewechselt, verlor seinen Stammplatz zuletzt jedoch an Matvey Safonov (27). Der Franzose stand beim amtierenden Champions-League-Sieger seit Januar nicht mehr zwischen den Pfosten. Sollte sich an seiner sportlichen Situation nichts ändern, steht der Schlussmann einem Wechsel im Sommer offen gegenüber. Der Vertrag des Rechtsfußes in der französischen Hauptstadt läuft noch bis 2030.