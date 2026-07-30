Medina will nach Leverkusen

Bayer Leverkusen darf sich Chancen auf die Verpflichtung von Facundo Medina ausrechnen. Der 27-jährige Verteidiger, der sowohl hinten links als auch zentral verteidigen kann, möchte nach FT-Informationen gerne in diesem Sommer zu den Rheinländern wechseln.

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Der argentinische WM-Fahrer steht noch bis 2030 bei Olympique Marseille unter Vertrag. Nach vorheriger Leihe vom RC Lens griff zum 1. Juli eine Kaufpflicht in Höhe von 18 Millionen Euro. Neben Medina ist Miguel Gutiérrez (25) von der SSC Neapel ein Kandidat in Leverkusen für die Linksverteidiger-Position.