Menü Suche
Kommentar
FT-Info Ligue 1

Bayern-Flop Sarr findet neuen Klub

von Dominik Sandler - seb_nonda - Quelle: FT-Info
Bouna Sarr hinter der Bande @Maxppp

Eineinhalb Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern hat Bouna Sarr einen neuen Verein gefunden. Nach FT-Informationen hat der 34-Jährige beim FC Metz einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Beim französischen Erstligisten hatte sich der Senegalese seit dem Herbst bereits fitgehalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sarr kehrt damit zu seinem Jugendklub zurück, von dem aus er vor elf Jahren zu Olympique Marseille gewechselt war. Seine Zeit beim FC Bayern war seit 2020 von Verletzungen geprägt. Auch fit war Sarr aber keine Verstärkung. Jetzt soll er Metz im Abstiegskampf helfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Bundesliga
FC Bayern
Metz
Bouna Sarr

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Metz Logo FC Metz
Bouna Sarr Bouna Sarr
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert