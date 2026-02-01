Bayern-Flop Sarr findet neuen Klub

Eineinhalb Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern hat Bouna Sarr einen neuen Verein gefunden. Nach FT-Informationen hat der 34-Jährige beim FC Metz einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Beim französischen Erstligisten hatte sich der Senegalese seit dem Herbst bereits fitgehalten.

Sarr kehrt damit zu seinem Jugendklub zurück, von dem aus er vor elf Jahren zu Olympique Marseille gewechselt war. Seine Zeit beim FC Bayern war seit 2020 von Verletzungen geprägt. Auch fit war Sarr aber keine Verstärkung. Jetzt soll er Metz im Abstiegskampf helfen.