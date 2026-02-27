Dinkci verrät: So heiß war die Spur zu Werder

Kurz vor einer Rückkehr zu Werder Bremen stand Eren Dinkci im Winter wohl doch nicht. „Ich wollte im Winter persönlich einen neuen Impuls. Es gab ein paar Gespräche, aber es wurde nie konkret“, erklärt der 24-jährige Stürmer in der ‚Bild‘. Während der Transferperiode im Januar keimten vermehrt Berichte über das Interesse der Grün-Weißen an Dinkci auf.

Per Leihe schloss sich der gebürtige Bremer, der beim SC Freiburg unter Vertrag steht, seinem Ex-Klub, dem 1. FC Heidenheim, an. Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der Rechtsfuß mit Heidenheim auf Werder. Für beide Teams geht es im Abstiegskampf um alles. Sollte Dinkci treffen, hat er sich vorgenommen, nicht zu jubeln: „Ich bringe es nicht übers Herz, da einen Jubel auszupacken, es ist Werder Bremen. Es ist sehr schade, dass es Werder nicht gut geht. Ein echter Traditionsverein, der einfach nicht unten reingehört. In dieser Woche ist mir dies aber relativ egal, weil wir selbst im Mist stecken.“