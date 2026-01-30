Wolfsburg schmeißt Amoura aus dem Kader

Mohammed Amoura (25) hat sich offenbar einen Fehltritt geleistet. Wie der VfL Wolfsburg mitteilt, fehlt der Stürmer „aus disziplinarischen Gründen“ im Kader für das Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (20:30 Uhr) am heutigen Freitagabend.

Eine klare Schwächung für die Wölfe, denn mit sieben Saisontoren ist der pfeilschnelle Algerier der beste Torschütze seines Teams. Amoura spielt seit 2024 in Wolfsburg, kostete insgesamt knapp 18 Millionen Euro Ablöse.