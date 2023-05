Burnley an PSG-Star dran

Fabián Ruiz darf sich über Avancen aus England freuen. Nach FT-Informationen zeigt der FC Burnley Interesse an dem Mittelfeldspieler von Paris St. Germain. Der 27-Jährige möchte seine Zelte bei PSG jedoch ungern abbrechen.

Für das Starensemble stand der Spanier in der laufenden Saison in 37 Partien auf dem Rasen. In der Stadt der Liebe besitzt Ruiz noch ein Arbeitspapier bis 2027.

