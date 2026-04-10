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Bundesliga

Sancho für Leipzig „hervorragende Marktchance“

von Daniel del Federico - Quelle: Teamtalk
1 min.
Jadon Sancho im Einsatz für Aston Villa @Maxppp

Jadon Sancho wird das Kapitel Manchester United im Sommer nach Vertragsende endgültig schließen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, könnte RB Leipzig dem 26-Jährigen eine Rückkehr in die Bundesliga ermöglichen. Die Sachsen bringen sich bereits in Stellung, da sie in der ablösefreien Verpflichtung des Engländers eine „hervorragende Marktchance“ sehen, heißt es beim englischen Portal.

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Derweil ist längst klar, dass sich auch Borussia Dortmund mit einer Sancho-Rückkehr beschäftigt. Geschäftsführer Sport Lars Ricken bestätigte zuletzt das Interesse der Schwarz-Gelben am Flügelspieler. In Leipzig könnte Sancho die Lücke füllen, die durch die potenziellen Abgänge von Yan Diomande (19) oder Antonio Nusa (20) im Sommer entstehen würde. Allerdings zeigt auch Sanchos derzeitiger Leihverein Aston Villa Interesse daran, den Rechtsfuß über die Saison hinaus zu halten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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