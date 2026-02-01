Menü Suche
BVB deftig verkohlt: Neuer Klub für Anselmino

Dem BVB wurde in der Personalie Aarón Anselmino übel mitgespielt. Für den Innenverteidiger, den die Dortmunder so dringend gebraucht hätten, hat der FC Chelsea einen neuen Leihklub gefunden.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Aarón Anselmino mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Aarón Anselmino (20) wird weder in sportlicher Hinsicht beim FC Chelsea benötigt noch fungiert er in irgendeiner Form als Verhandlungsmasse. Stattdessen parken ihn die Blues laut Fabrizio Romano bei Farmteam Racing Straßburg. Eine Leihe bis zum Saisonende sei inzwischen vereinbart, heute oder morgen soll der Deal final über die Bühne gehen.

Bei Borussia Dortmund darf man sich nun zurecht etwas verschaukelt vorkommen. Ohne klar ersichtlichen Grund hatte Chelsea die Anselmino-Leihe vor rund einer Woche abgebrochen. In der Folge war spekuliert worden, dass der Argentinier in den Verhandlungen um Wunschspieler Jérémy Jacquet (20) von Stade Rennes eingesetzt werden könnte.

Das ist nun nicht der Fall. Ebenso wenig wird Anselmino an der Stamford Bridge benötigt. Jetzt geht es also weiter zum Tabellensiebten der Ligue 1, bei dem aktuell schon fünf Leihspieler des FC Chelsea beschäftigt sind.

