Bayern-Duell: Klarheit bei Dembélé

Beim FC Bayern muss man sich keine Sorgen machen, am Dienstag (21 Uhr) volle 90 Minuten gegen Ousmane Dembélé (28) verteidigen zu müssen. Die ‚L‘Équipe‘ berichtet, dass Luis Enrique das Risiko nicht eingehen und den momentan muskulär angeschlagenen Superstar von Beginn an bringen wird.

„Ich habe Schmerzen am Oberschenkel. Es tut richtig weh“, sagte Dembélé im Zuge des 1:0-Erfolgs am gestrigen Samstag gegen den OGC Nizza. Seit Wochen plagt sich der Ballon d’Or-Gewinner mit Problemen im Oberschenkel herum, weshalb ihm Enrique nur Teilzeiteinsätze gewährt.