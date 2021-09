West Hams Reid löst Vertrag auf

Winston Reid und West Ham United haben sich einvernehmlich getrennt. Wie die Hammers mitteilen, wurde der Vertrag mit dem Innenverteidiger nach elf Jahren aufgelöst. Unter David Moyes spielte der neuseeländische Nationalspieler zuletzt keine Rolle mehr. Die Vertragsauflösung soll dem verdienten Spieler von West Ham ermöglichen, bei einem anderen Klub regelmäßig zum Einsatz zu kommen.

Emotional verabschiedet sich der 31-Jährige auf der Webseite des englischen Erstligisten. „Ich möchte einfach nur Danke sagen und wünsche euch alles Gute für die Zukunft“, schließt Reid sein Statement ab. Insgesamt stand der 1,91 Meter große Abwehrhüne in 223 Pflichtspielen für West Ham auf dem Platz.

We have reached an agreement with @WinstonReid2, who will depart to pursue first-team football elsewhere.



An incredible servant to the Club over the years and a part of some of our most iconic moments.



Thanks for everything, Winston. We wish you the best of luck! ⚒❤️ pic.twitter.com/ZFkOouNKLW