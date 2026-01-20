Ivorer forcieren Coulibaly-Wechsel

Dem DFB könnte ein weiteres Juwel durch die Lappen gehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, intensiviert der ivorische Fußballverband seine Bemühungen um Karim Coulibaly von Werder Bremen mit dem Ziel, sich die Dienste des Innenverteidigers bis zur WM 2026 zu sichern. Die Elfenbeinküste wolle Verantwortliche zum Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim (27. Januar) nach Bremen schicken, um sich ein genaueres Bild von dem Linksfuß zu machen.

Die Ivorer wollen Coulibaly mit einer Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft überzeugen. Die Eltern des 18-Jährigen kommen aus dem westafrikanischen Land, Coulibaly besitzt beide Staatsbürgerschaften und wäre daher für beide Nationen spielberechtigt. Auch auf Vereinsebene baggern mehrere Klubs an dem gebürtigen Oldenburger.