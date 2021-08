Abraham wechselt zur Roma

Tammy Abraham tritt die Flucht vor Romelu Lukaku an. So könnte man seinen Transfer in die Serie A zumindest deuten. Für eine Ablöse von 40 Millionen Euro plus Boni wechselt der 23-Jährige vom FC Chelsea zur AS Rom. Bei den Römern unterschreibt Abraham bis 2026. Die Blues sichern sich eine Weiterverkaufsbeteiligung und dem Vernehmen nach auch eine Rückkaufoption ab 2023 über 80 Millionen.

„Dies ist ein Verein, der es verdient, um Titel zu kämpfen. Ich habe schon wichtige Trophäen gewonnen, und ich habe vor, diese Art von Wettbewerben wieder zu gewinnen: Ich möchte der Mannschaft helfen, dieses Ziel zu erreichen und die Roma auf das Niveau zu bringen, das sie verdient“, sagt Abraham, der in der Ewigen Stadt die Nachfolge des zu Inter Mailand abgewanderte Edin Dzeko antritt und auf Trainer José Mourinho treffen wird.

Für Abraham ist es die erste Station auf dem europäischen Festland. Außer für Chelsea spielte der Angreifer per Leihe noch für Bristol City, Swansea City und Aston Villa. Insgesamt kommt Abraham auf 89 Premier League Einsätze. Dabei gelangen ihm 26 Treffer.

