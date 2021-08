Spurs verlängern mit Devine

Alfie Devine bindet sich langfristig an Tottenham Hotspur. Wie die Londoner mitteilen, hat der Mittelfeldspieler, der am heutigen Sonntag seinen 17. Geburtstag feiert, seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der Kontrakt läuft bis 2024.

Devine war im vergangenen Sommer zu den Spurs gewechselt und kam seitdem überwiegend für die U18 und zweite Mannschaft zum Einsatz. Im Januar feierte der Engländer im FA Cup sein Profidebüt für Tottenham.

✍️ We are delighted to announce that Alfie Devine has signed his first professional contract with the Club.



The young midfielder, who celebrates his 17th birthday today, has signed a contract that will run until 2024. 🙌